警方安排柯女穿上防護衣，在戶外完成警詢筆錄。（鹿港分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

妙齡女獨自走入知名摩鐵，警方跟監埋伏，果然當場查獲性交易；鹿港分局23日晚間，當場查獲38歲柯姓傳播女進入吳姓男子房間欲從事性交易，吳男一度謊稱兩人是男女朋友，卻對女子身分全名交代不清，眼見露餡、才坦承買春，兩人遭警方依《社會秩序維護法》進行裁處。

萬華茶室女流竄成為防疫破口，導致草屯東方紅時尚會館小姐7人染疫，全台新冠疫情仍持續升溫，彰化鹿港警方接獲情資，指某汽車旅館常有妙齡女子獨自入內進入，懷疑可能正在從事性交易，因此前往埋伏佈線。

23日晚間，38歲柯姓女子一邊持手機通話，一邊獨自走向摩鐵櫃台，詢問房號位置，警方見時機成熟，配合旅館業者在吳姓男子同意下，進入房間查察，吳男起初謊稱柯女是女朋友，卻喊不出完整全名才露餡。

最後警方突破心防，坦承與柯女講好以4000元從事性交易，現場查獲潤滑液1瓶、保險套2枚，及交易價金現金4000元。由於設籍員林市的柯女，並未在八大行業上班，兩人體溫正常，警方安排兩人穿著防護衣於戶外偵詢處所完成筆錄後依社維法裁處。

鹿港分局長潘仕能表示，因應防疫，八大行業均已關門歇業，警方除加強巡查、防止業者假關門真營業暗中復業外，亦嚴密防範相關行業從業女子四處流竄，私自成立工作室或於旅（賓）館從事色情工作，避免成為防疫破口。

(中時 )