外媒及專家紛紛示警台灣缺疫苗已成防疫破口，但台灣的疫苗採購及施打速度仍緩慢，國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，他國元首在疫情中都親自出馬洽談取得疫苗，而總統蔡英文身為國家元首卻跟路人甲、隱形人般，不聞不問，嚴重失職。

國民黨文傳會主委王育敏指出，國際媒體及相關專家學者都在示警，台灣缺疫苗已經成為防疫破口。目前疫苗採購跟施打的效率非常差。以日韓等國來說，每百人分別都可以接種到6.3劑、10.3劑疫苗，台灣卻只有1.2劑，「台灣從防疫模範生到現在變成末段班。」

王育敏質疑，如果現在政府的疫苗政策呈現這樣的狀態，台灣要如何在下半場的比賽中戰勝病毒。針對疫苗採購速度，蔡政府要急起直追，蔡政府也不應該迴避，應該拿出具體對策，有義務告訴台灣民眾，到底何時全國施打疫苗才成達到六成以上覆蓋率的目標。

黃子哲表示，今天台灣爆發疫情，缺乏疫苗就是關鍵。比起他國元首在疫情中都親自出馬洽談取得疫苗，而總統蔡英文身為國家元首卻跟路人甲、隱形人般，不聞不問，嚴重失職。美韓都已達成疫苗協議，蔡總統則是在臉書發文宣傳反四項公投，真是對不起台灣人民。

黃子哲提到，行政院長蘇貞昌在歷經今年一月的部桃醫院群聚後，在二月卻還認為台灣在疫苗的取得上沒有急迫性，指揮中心指揮官陳時中也曾表示疫苗無助疫情的減緩，態度過於消極，現在台灣疫苗採購及施打率過低，陳時中難辭其咎。

黃也點名民進黨立委王定宇，王在今年二月在臉書發文談「疫苗不急」，這些無良政策都是台灣疫情破口的共犯。

(中時 )