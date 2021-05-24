印度新冠康復患者罹患罕見白黴菌症的案例飆升。

印度先前傳出新冠患者罹患罕見白黴菌症（mucormycosis）的情況，最新數據顯示，境內已經有將近9,000人感染，多個省宣布白黴菌症為流行病，醫生坦言，這種疾病甚至比新冠肺炎還具挑戰性，多數患者需要立即進行手術，否則死亡率恐飆升至94%。

印度今（24）日新增22.2萬人確診、4,454人死亡，總染疫人數超過2,675萬人，病歿人數跨過30萬門檻，新冠肺炎疫情嚴峻之餘，先前傳出各地醫院有患者併發白黴菌症的狀況，患者出現視力模糊、胸痛、呼吸困難、咳血等症狀，醫生推測，可能和使用類固醇藥物治療新冠有關，病情嚴重的患者甚至需要摘除眼睛保命。

英國廣播公司（BBC）報導，最新數據顯示，印度已經有超過8,800例白黴菌症的案例，這種疾病主要找上已經康復或是正在康復的新冠患者，而且通常是康復後12至18天發病。

報導指出，一半以上的病例集中在西部的古茶拉底省（Gujarat）及馬哈拉什特拉省（Maharashtra），超過15個省通報8至900病例，另外一共有29省宣布白黴菌症為「流行病」。

印度醫院為白黴菌症患者加開專責病房。（圖／美聯社）

除了新冠，現在印度全國各大醫院也針對白黴菌症加開病房，中部馬德雅省（Madhya Pradesh）印度爾（Indore）公立大型醫院「Maharaja Yeshwantrao Hospital」，原本一周只有8名白黴菌症患者，到了22日晚間，病患數暴增至185人。

醫院醫學部負責人潘迪博士（Dr VP Pandey）表示，患者激增的狀況超乎預期，推測印度爾至少有400名患者，他說超過80%患者需要立即進行手術，坦言白黴菌症的感染已經比新冠病毒「更具挑戰」，如果沒有及時、適當地治療，死亡率將高達94%。

印度罕見白黴菌症病例飆升至近9000例。

潘迪也指出，治療白黴菌症的藥物相當昂貴，而且現在供應也不足。目前治療白黴菌症的方式包括注射抗黴菌劑Amphotericin B，患者必須每天注射達8周。

潘迪指出，他蒐集的201例病例顯示，多數為新冠康復者，且全為男性，多數患者在治療新冠期間有使用類固醇藥物，且多數人有糖尿病。

印度另一個檢視約100名白黴菌症患者的研究顯示，多數患者為男性，且罹患糖尿病。

(中時新聞網)