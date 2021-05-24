恆大(1325)在國內疫情升溫，股價隨防疫題材催化逆勢飆漲，有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準；4月營收1.36億萬元，稅前淨利6000萬元，淨利4800萬元，EPS0.56元。恆大第一季稅後純益1.57億元，年增26.89％；前4月EPS達2.4元。

恆大產品包括口罩、紡結與複合不織布、熔噴不織布、貼合布及後處理布等。目前口罩日產量約200-300萬片，去年11月起受到政府徵收口罩政策改變影響，口罩產能利用率開始下滑。為彌補政府徵用口罩政策改變的營收缺口，恆大今年積極開發外銷市場，已取得歐盟 CE、美國短期 QKR 認證，並與客戶認證中。

為擴大營運利基，恆大今年營運採多元化產品開發策略。醫療口罩取得歐盟CE認證，美國也取得短期QKR認證，積極開發國外市場；另，規劃投資生產N95口罩，並陸續購置高階過濾材機器設備，研發具高階過濾材用熔噴不織布及貼合布等，推展空氣清淨濾材相關應用新品，進一步活絡出貨動能。新產品為空氣清淨相關濾材應用，因屬高階產品，毛利較佳，有助推升獲利成長。

(工商 )