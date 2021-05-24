台股因國內疫情何時降溫仍未知，後市仍有待觀察，中長線基本面表現仍佳、資金充沛、上市櫃公司基本面強勁、全球經濟持續復甦下，待疫情逐步獲控後，指數仍有機會重回上升軌道，對台股後市仍抱持正向看法。

法人表示，通膨與疫情兩大因素，使得全球股市近期面臨不小動盪，台股波段低點15,159後，隨即展開報復性反彈，但短線強彈千點後，解套賣壓陸續出籠，短線再度出現震盪，在領漲族群未明顯回歸。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘指出，面對疫情市場擔心的還是疫情本身或防疫措施是否會影響企業獲利，因為企業獲利會影響股市評價，其他短期如市場情緒等因素，終會回歸合理價值。

從產業基本面觀察，經濟部統計處公布4月外銷訂單，外銷訂單金額為549.3億美元，年增42.6％、連14紅，經濟部統計處也預測公布5月外銷訂單，外銷訂單金額為545億美元至560億美元，年增40.1％及44％，有望連15紅。台灣上市櫃企業多以外銷為主，本土疫情衝擊僅限少數內需產業，對總體經濟與整體上市櫃企業獲利影響有限。

陳思銘認為，指數在日前強彈後出現震盪，是合理的，現階段慢慢消化疫情數字，除了疫情外，美科技股也是主要觀察點。台股5月以來融資大減新台幣500億元、當沖下降，有利跌深反彈。

此外，考量目前台股本益比落於歷史評價區間中下緣，未來若本土疫情獲得控制，股市將反彈上漲。產業方面，包括半導體供應鏈、5G概念股、伺服器、汽車電子等電子股以及塑化、航運、高爾夫球頭、紡織等傳產股，皆是可持續關注族群。

(工商 )