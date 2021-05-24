印度疫情4月急遽升溫，引發全球關注，也導致印度股匯市波動，但在官方祭出防疫封鎖措施下，近期疫情消息對印度股市影響有所鈍化，整體來看，待當地疫情自高峰滑落，在景氣修復前景不變和低基期因素下，企業獲利可望有明顯增長，對股市表現具正面助益，短線逢回不失為中長線佈局進場契機，有利適度以印度股票基金來介入，把握投資機會。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期印度疫情失控升溫，不過當地政府也已加強疫情嚴重區域的封鎖管制措施，有助降低疫情擴散，5月起也加速國產疫苗生產，搭配印度血清研究所（SII）每日生產逾200萬劑疫苗，若後續原料順利並持續供應，整體疫苗產量將顯著增加，如此11月以前接種率將達50％，年底前更將加速至62％，達到接近群體免疫的目標。

近期來看，印度股市亦表現止穩，疫情消息的影響性降低，在經濟復甦前景確立，且研調機構如IMF、ADB也預估印度今、明兩年經濟成長力道為亞洲甚或是全球最強勁，因此近期不失為中長線投資印度市場的進場契機。

林光佑指出，若印度本次封鎖措施見效以及疫苗施打順利進行，根據高盛預估，今、明兩年MSCI印度股市EPS成長率將高逾20％，接近金融海嘯前後的榮景。進一步統計自1996年以來，MSCI印度股市EPS成長率在20％以上或高逾長期均值的年度，Sensex指數（不含2021年資料）的平均報酬率達40.26％，正報酬機會100％。

因此，在企業獲利強勁的支撐下，印度股市中長期表現仍值得期待，產業方面，疫情受控後主流股預估將回到循環性類股及中小型股，表現可持續關注。

(工商 )