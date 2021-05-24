金門機場「快篩令」遭中央半夜發稿撤銷，民航站今天上午雇工拆除快篩門之一。（李金生攝）

金門縣府23日發布公告，要求搭機來金旅客和鄉親配合實聯制、接受快篩，但後來遭指揮中心依法撤銷違法處分的公告，此事引發各界關注。金門縣長楊鎮浯今(24日)在臉書直言，事實上縣府早兩度發函，但均未獲回覆，更強調會持續與中央溝通，再次備文，也會委託合法廠商，提出進口疫苗的要求，直至中央同意為止，並請中央依程序儘速審核通過，勿再以任何理由阻擋。

衛福部23日晚間發布的新聞稿指出，金門縣政府23日逕為公告「搭乘民用航空器抵達金門航空站之旅客應配合實聯制、接受新冠肺炎快速篩檢，並自5月24日生效」，此舉違反傳染病防治法第37條第3項等相關法律規定。該府未正式告知並提出書面申請即逕行公告於先，又經指揮官於當晚親自致電溝通仍不依法完備程序於後，故依法撤銷違法處分的公告，以維法制。

對此，楊鎮浯24日在臉書表示，「5月17日已發函致中央疫情指揮中心請求在各國內機場設置快篩站，並表達如無法執行，建請同意在尚義機場設置快篩站，該文至今未獲中央任何回應。甚至5月21日再度函文，依舊已讀不回」、「針對中央撤銷公告，表示遺憾之餘，但快篩是為了金門好，相關政策將會調整為『非強制性勸導入境旅客進行快篩』，並請衛生局依程序報請中央同意。」

另外，楊鎮浯強調，決不會放棄以高強度、高密度的政策作為，積極保護金門免受疫情入侵與威脅，也會持續與中央溝通，再次備文，直至中央同意為止，更會在最快時間內，委託合法廠商，提出進口疫苗的要求，屆時請中央依程序儘速審核通過，勿再以任何理由阻擋。

楊鎮浯出示公文。(取自楊鎮浯臉書)

楊鎮浯出示公文。(取自楊鎮浯臉書)

(中時新聞網)