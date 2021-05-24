媒體報導「南投日爆8例！疑萬華女逃竄引發群聚」，台灣高檢署擔心有人違反禁令「趴趴走」，造成防疫破口，24日指示南投地檢署分案偵辦，要求盡速約談釐清案情，嚴懲不法，並呼籲確診者應遵行衛生機關指示，若因「趴趴走」造成防疫破口，各地檢察署將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《傳染病防治法》從嚴從速偵辦，最重可處3年有期徒刑。

高檢署表示，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條規定：罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

另依《傳染病防治法》第62條規定：明知自己罹患第五類傳染病（如新冠肺炎），不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣50萬元以下罰金。

高檢署強調，罹患或疑似罹患新冠肺炎之民眾，如有不遵行衛生機關指示，致傳染於人或有傳染於他人之虞，而涉及相關犯罪者，高檢署將與刑事局密切配合，並督促各地檢察署從嚴從速偵辦。

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(中時 )