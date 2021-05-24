台灣本土疫情大爆發，截至24日上午，本島只剩下台東沒有確診個案，其餘縣市均淪陷，雙北更先後破千例，成了重災區。疫情指揮中心宣布全國升級三級警戒後，民眾非必要幾乎都不出門。有網友提供高鐵列車上最新照片，整節車廂空蕩蕩一片，僅零星數名乘客，一列車載不到100人，高鐵通車14年以來，現在遭遇的狀況最嚴峻！

「去年疫情爆發的時候也沒有這麼誇張」，一名讀者向《中時新聞網》表示，他因工作需求必須搭高鐵南來北往，已盡量避開人潮，「沒想到其實不需要避，因為根本沒什麼人。」

全國進入三級警戒後，包括蔡英文總統、防疫指揮官陳時中、台北市長柯文哲等人都呼籲民眾盡量待在家裡，尤其周末更不要出門。民眾配合度高，許多熱門景點都成了空城，路上一個人都沒有。

高鐵一列12節車廂、座位數約990個。有員工私下表示，雖然一列車載不滿100人，運輸效率超低，但看到台灣人「自主封城」，確實覺得很驕傲，希望疫情盡快過去，恢復正常生活。

台灣高鐵宣布，受疫情影響運量銳減，經審慎評估，自5月21日至6月10日實施短期班表，原本一周有1016班次，減至845班次。

商務車廂也沒人，一節高鐵列車載不到100人。（讀者提供）

(中時新聞網)