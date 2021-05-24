新北市新店區一名確診者21日被救護車載走，但同住的母親卻於隔天才接獲需居家隔離的電話通知，導致母親趴趴走1天引發民眾恐慌。對此，新店區長朱思戎表示，因中央、地方資訊落差、校正回歸等問題，收到中央訊息後才能通知開立居家隔離單，隔天有先行致電告知。

據悉，新店區某社區一名男子因接觸過確診者，於18日被通知採驗，於20日確診、21日上午被救護車載離新店住處前往集中檢疫所，但同住母親卻未接獲任何通知，隔天繼續趴趴走，外出買菜購物、倒垃圾，引發鄰居們恐慌。

周圍鄰居透露，該個案母親曾於19日向管委會借溫度計，兒子曾在台中與確診者接觸被通知18日檢驗，所以才會借溫度計，一席話瞬間引起社區恐慌。

兒子於20日被通知確診，21日上午被救護車載往集中檢疫所，但同住母親卻未收到市府的居家隔離單，反而持續搭乘社區電梯，外出買菜購物、倒垃圾。

朱思戎表示，市長侯友宜也曾提及中央、地方最達6天的資訊落差，確診者資訊須由中央通知，才能進行後續疫調及匡列居家隔離對象，確診者21日被救護車載走，22日當晚即有先電話告知要求不要出門，於今（24日）已送達居家隔離單。

(中時 )