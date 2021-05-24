華南金資產管理公司今年五月將內科民權東路的全棟商辦，以總價4億，售予知名食品企業亞尼克(果)子工房。該棟商辦建坪約897.2坪，地坪約187.1坪，屋齡約11年，賣方去年第一季才以約3.3億取得該棟商辦，持有僅1年出頭就以4億轉手，扣除相關交易成本後，處分利益逾6600萬。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，目前內湖商辦行情約5-7字頭，而該筆交易單價僅4字頭，亞尼克算是買得划算，且對亞尼克而言該商辦運用彈性十足，一來是該商辦鄰近亞尼克內湖旗艦店，享地利之便適宜自用；二來近年內科商辦短缺，租賃與買賣行情水漲船高，故自用、出租皆可，且低價入手，未來轉手獲利可期。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，華南金去年在法拍四拍時取得該商辦大樓，單價三字頭，約是行情的五折價，因持有成本低，轉手獲利亮眼，不過持有才1年多，若以房地合一稅2.0新制課稅，獲利需繳45%的稅金，所幸這筆交易及時在五月脫手，依照一般行政流程估算，該筆交易應可趕在6月底前完成過戶，趕上新制上路前的最後一班列車，仍可以營利事業所得稅率20%來繳納，稅負遠較新制更精省。

今年除了亞尼克之外，還有多家搶攻「宅食尚」的食品業，豪擲重金購置不動產，如旗下擁有涓豆腐、北村豆腐家等餐飲品牌的豆府集團，便公告由子公司安廚食品斥資1億，欲購入土城承天路廠辦；同為連鎖餐飲集團的欣葉，也以約4.9億買進中山站共構案的4樓商場；近年積極拓展鮮食商機的全家超商，亦海砸23.6億買下湖口約1.6萬坪土地，用以興建鮮食廠；老牌零食大廠華元，也以7.5億取得梧棲關連工業區的大片房地。

陳定中表示，近年電商崛起催生出的宅經濟商機，疫情來襲後，更進一步興起「外帶回家、外送到府、無接觸服務」的「宅食尚」風潮，讓便於配攜、保存的零食、乾貨、冷凍食品市場大開，也增加對於蛋白或蛋殼區廠辦的需求，取代貴鬆鬆的蛋黃區店面。

(時報資訊)