台股上周反彈3％，外資由賣轉買，不過，買超集中在航運及金融股身上，三檔面板股依舊是外資的提款機。根據台灣證券交易所統計，上周外資總計買超為264.64億元，比前一周賣超近935億元，外資現貨市場賣壓顯然跟著期貨空單口數減少而趨緩；累計今年年初至5月21日止，外資累計賣超為3,659.41億元。

外資總持有股票市值為22兆745.86億元新台幣，占全體上市股票市值的44.29％，較5月14日的21兆3,565.60億元新台幣，增加7,180.26億元。

個股買賣超情況，外資回頭買進航運股，長榮(2603)買超70,435張居上周台股之冠，國泰金(2882)及中信金(2891)分別買超61,842張及55,516張，居第二及第三大，陽明(2609)、萬海(2615)排第四及第五大，買超張數為52,561張及42,773張。

賣超部分，雖然5月下旬面板報價，電視、筆電、顯示器面板均維持上漲走勢，但市場對於第4季可能出現反轉的雜音，彩晶(6116)、友達(2409)、群創(3481)依序成為上周外資賣超前三大個股，分別賣超77,403張、65,399張及59,961張。

(時報資訊)