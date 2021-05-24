港交所行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）24日正式履新，外媒引述消息人士指，歐冠昇上任後的第一要務在於整肅港交所內部文化，這也是港交所主席史美倫交予歐冠昇的重要任務。外媒稱，港交所前上市科審查組前聯席主管楊金隆涉貪，是港交所合併後IPO最大醜聞，史美倫看中歐冠昇在高度監管的大行工作，具有整頓企業文化的經驗。

據港交所上周通告，歐冠昇出任摩根大通亞太區主席兼首席執行官期間，摩根大通在香港被證監會、金管局開出3張罰單，合計涉及4,810萬港元，但歐冠昇個人未在案件受查、紀律處分行動或公開譴責。

外媒報導，歐冠昇在上任行政總裁李小加卸任前，已著手處理高層內部矛盾，如容許董事會在招聘擁有更多話事權，並停止上市科與業務部門間的互動，而董事會期望他可優先處理好港交所監管角色。

香港經濟日報報導，港交所、證監會對上述消息未予置評。歐冠昇25日將在LME亞洲金屬年會網上會議中發言，將是他履新後首個公開演講。

(工商 )