自從知名百萬網紅「阿滴」轉發網友在推特上的發文「世界看好了，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級」後，網路上便掀起「世界看好了，台灣人只示範一次」 為首的照樣造句，沒想到這句話竟登上外國媒體的版面，讓不少網友直呼「太丟臉了」。
5月爆出本土病例後，台灣在國際間的「防疫傳奇」瞬間瓦解，政府也將警戒提昇至三級希望能有效防堵疫情。一名網友為了激起大家的抗疫鬥志，便在推特上發出「世界看好了，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級」的正能量貼文，吸引大批網友轉發成為超夯金句，無奈近日又面臨先前就有的缺水問題，以及台電造成的缺電疏失，讓其他網友開始用「世界看好了，台灣人只示範一次」的照樣造句來揶揄如今的情況。
今（24)日一名網友也在PTT八卦板上，以「看好了世界...真的被世界看到了！」 為標題，並PO出國際媒體《時代雜誌》（Time）某篇報導中的截圖，只見文中提到台灣升級至三級警戒後，「世界看好了，台灣人只示範一次」成為社群網站上最火紅的一段話，讓原PO納悶表示「全世界有很多人在看的國際雜誌居然翻譯了台灣最近火紅的謎因，這樣轉發那句謎因的人，是不是達成目標真的讓世界看到了？」。
鄉民看到後也相當傻眼，紛紛留言「好丟臉，別看了」、「還有校正回歸好像也被路透社寫進去了，雙台灣之光」、「笑死 丟臉丟到美國」、「被時代雜誌認證的迷因，國際大笑話」、「看好了世界，台灣人只示範一次怎麼做白日夢」、「丟臉死了 快推給泰國」，但也有網友認真回復「其實這段描寫是對台灣民眾的警覺和抗疫意識給予滿正面評價的0.0」。
另外，疫情爆發初期網路上也曾流傳一張以「世界看好了，台灣人只示範一次，女票女支女票到封城」的梗圖，至今仍有不少人轉發，持續引爆話題。
文章來源：PTT
(中時新聞網)
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