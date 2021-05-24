彰化疫情嚴峻，確診者足跡遍佈南彰化，最新公佈足跡像是員林火車站、超商、書局等人多的地方，甚至還有確診者連續5天到員林爬山，公所緊急大清消，也封閉相關涼亭、投幣卡拉ok等設備。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化疫情嚴峻，確診者足跡遍佈南彰化，最新公佈足跡像是員林火車站、超商、書局等人多的地方，甚至還有確診者連續5天到員林爬山，公所緊急大清消，也封閉相關涼亭、投幣卡拉ok等設備，讓鄰近擁有登山健行步道的鄉鎮也繃緊神經，跟進暫時封閉步道，杜絕疫情擴散。

南彰化知名的登山步道像是藤山步道、四百崁等都已經淪陷，讓隔壁鄉鎮像是社頭清水岩步道、田中森林登山步道、松柏坑等等也都人心惶惶，許多步道跟進暫停開放，但仍有少數民眾前往登山，甚至還不戴口罩，警方當場施予勸導並開立勸導單。

田中警分局長鄭頴聰表示，以田中分局轄區來講，有清水岩、鼓山寺及松柏坑三大登山系統，平假日都有許多民眾到此健行運動，雖然跟過去相比大批人潮已經已不復見，但仍有少數民眾到此，因此針對轄內觀光、遊憩景點加強宣導，嚴防疫情擴散。

鄭頴聰強調，民眾若未依規定配戴口罩，經現場人員勸導不聽者，依傳染病防治法70條第1項規定，處3千元至1萬5千元罰鍰，呼籲民眾注意遵守防疫規定，切勿以身試法，非必要時盡量不要外出，外出時也務必全程配戴口罩，杜絕防疫破口。

(中時 )