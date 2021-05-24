國內新冠肺炎疫情持續升溫，屏東縣確診人數也逐日增加，其中確診者來自潮州比例最高，屏東縣政府請求國軍化學兵支援，24日出動52名兵力及輕重型消毒工具，將在鎮內展開地毯式消毒，希望讓鎮民安心。

潮州鎮長周品全坦言，確診者足跡公布後，鎮公所第一時間都會完成清消，無奈隨著確診人數增加，地方人力已明顯不足，才能請求國軍支援。首日消毒範圍包括確診者足跡，人潮出入頻繁的公共空間，包括潮州火車站、公園、黃昏市場等，接著深入各里，盼完成每一處消毒。

鎮民看到消毒兵力到來，不斷催促的噴灑每個角落，眼神裡透露著安心，店家也多數都配合停業，有民眾透露，現在安全第一，只希望疫情快點結束，讓日子歸於平靜。

為疫情設下斷點，屏縣衛生局也在潮州鎮設置全縣首處快篩站，針對染疫熱區及曾有北部旅遊史的鎮民進行快篩，希望找出隱藏確診者，盼能盡速阻斷傳播鏈。

(中時 )