金融業持續受新冠肺炎疫情影響，傳出富邦人壽有1名基隆業務員確診，富邦人壽表示，此事不影響公司業務及客戶服務，該名同仁的工作場域已完成清潔，並要求有接觸之人員加強自主健康管理，而自這次本土疫情爆發以來，富邦人壽累計確診人數已達4人。

富邦人壽表示，基隆這名業務員近期無旅遊史亦無接觸史，5月14日起身體不適，主動安排進行PCR核酸檢測，5月22日接到篩檢結果陽性，確診罹患Covid-19新冠肺炎。富邦人壽表示，已緊急將所屬職場完成清消作業，也已通知近2周曾接觸人員，應加強自主健康監測管理。

富邦人壽強調，由於事件不影響公司營運與客戶服務，並採取最審慎之作為迅速因應，除全面落實嚴謹之防疫政策外，也強化員工健康管理與主動通報意識。

為持續提升防疫政策，富邦人壽也宣布，居住於台北市萬華、板橋、中和等地區之內勤員工，居家辦公時間延長至6月30日，且全台通訊處已全面停止早會活動，同仁非必要不進入辦公室，停辦各項實體會議、訓練或活動。

在客戶服務方面，全面改採線上作業，並啟動5大應變措施：續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、保全服務通融方案、保險理賠從新從優原則、保戶與醫護／防疫人員確診關懷慰問金等。

(中時新聞網)