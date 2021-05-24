國內新冠疫情不斷擴散，各地疫情如雨後春筍般爆發，連日來都有破百位本土確診案例，而各界紛指疫苗是最終武器，但台灣進度卻持續落後。日前有媒體報導指出，總統蔡英文半夜密電國外討疫苗，對此，前立委林濁水表示，此事說得有聲有影，放話當然是要安大家心。

林濁水今（24）日在臉書轉述報導內容，指出蔡英文親自跨國調疫苗，由於跟國外的時差，她常常為了半夜與國外政要密電。

林濁水表示，此事說得有聲有影，這放話當然是要安大家心，但真是很怪，國家外交，不管是正式的、非常態的，都未曾聽過，也許符合蔡總統做事的邏輯，透露個人私密關係主導公共關係的價值觀，但很不符合現代國家的行為，很難進行，恐怕只能是想像。

針對疫苗，蔡英文日前召開國安高層會議，會後發表公開談話，表示向國外訂購的疫苗6月後會進入分批交貨期，要求主管機關預做分配準備；至於國內疫苗，研發已進入臨床實驗第二期收尾工作，預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗，指揮中心現在也要預做規畫，鼓勵國人踴躍預約登記，政府並將擴大國內疫苗生產及研發能量，支應國內未來需求。

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(中時新聞網)