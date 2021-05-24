不具經濟規模，加上自去年起，台商回流訂單流失，國產建材實業(2504)24日公告，已以8千5百萬元人民幣，處分大陸孫公司昆山國產混凝土廠，給大陸當地的建國混凝土集團，處分利益約601萬美元(約新台幣1.7億元)。

國產目前在中國大陸共有4個混凝土廠；其中，昆山國產混凝土廠每個月出貨量僅約1萬立方米。其他三座混凝土廠，每月出貨量約8萬立方米。

根據國產建材財報，過去三年，2018、2019、2020年，國產認列投資大陸損益金額分別為4.86億元、4.79億元和2.86億元。

國產建材指出，昆山過去一直是台商到大陸投資主要群聚所在，但，2020年受疫情影響，台商大量回流，讓國產昆山廠訂單流失相當嚴重，加上昆山廠經濟規模小，今年以來開始出現虧損，因此決定出售。

由於國產建材除昆山廠外，其他三座混凝土廠的營運，目前都是獲利的；因此，國產建材指出，接下來不會有其他處分計畫。

(工商 )