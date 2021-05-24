世界衛生大會(WHA)今天召開，WHO疫情獨立調查小組（IPPR)報告證實台灣在2019年12月確有向WHO通報，但報告中稱我方為「中國台灣」，外交部表達遺憾與不滿，我方駐日內瓦辦事處也已透過管道向IPPR表達我方政府的嚴正抗議，要求更正對國名的不當稱謂。並嚴正呼籲世界衛生組織，儘速納入台灣參與WHO相關機制、會議與活動。

去年5月「世界衛生大會」（WHA）決議成立「疫情準備及因應獨立調查小組」（IPPR），對新冠肺炎（COVID-19）疫情進行公正、獨立的評估及檢討，希望避免全球大型流行病的再次發生。

外交部發言人歐江安表示，台灣一向秉持專業並持續對國際社會做出具體貢獻，也主動向IPPR提交關鍵疫情資訊。這次IPPR所發表的主要報告，內容有兩處提到台灣於2019年12月31日率先循「國際衛生條例」（IHR）管道向「世界衛生組織」（WHO）通報疫情，正面肯定我方共同參與IPPR全球疫情檢討進程的努力，但很遺憾在IPPR報告提到我方疾管署時，使用聯合國體系的不當用詞。

對於IPPR在最終報告中將我方不當列為「中國台灣」（Taiwan, China），她說，外交部表達遺憾與不滿，我方駐日內瓦辦事處已於第一時間透過管道向IPPR表達我方政府的嚴正抗議，要求更正對國名的不當稱謂。

外交部強調，我方是主權獨立的自由民主國家，有民選的政府在國際間代表台灣國民，我方人民享有自由、民主與人權，不是中華人民共和國的一部分，也從不受中國政府統治，這是一個不容否認的事實，更是海峽兩岸長年的現狀。

外交部也促請IPPR堅守公正、獨立的初衷，摒棄不當的政治干擾，正視台灣專業貢獻的意願及實力，才能有助全球改善疫情應處的共同目標；我方也再次嚴正呼籲世界衛生組織，儘速納入台灣參與WHO相關機制、會議與活動，讓台灣與國際共同合作對抗疫情的蔓延，並做出更多貢獻。

(中時 )