林務局東勢林區管理處上周宣布封閉合歡東峰及合歡尖山步道。（羅亦晽攝）

太管處今宣布即起將封閉合歡主峰、西峰、北峰及石門山與屏風山等步道；圖為合歡主峰。（羅亦晽攝）

總統蔡英文上周五呼籲民眾周末應減少不必要移動，上周六卻有網友上網關注合歡山武嶺人潮時，發現武嶺牌樓仍有群大學畢業生們穿著學士服拍照留念；此舉也讓太管處當天上午趕緊封閉武嶺牌樓，避免遊客群聚。（羅亦晽翻攝公路總局即時畫面）

全台疫情升溫，本土病例暴增，太魯閣國家公園19日宣布封閉山屋、生態保護區，室內展館休館，林務局東勢林區管理處也封閉合歡東峰及合歡尖山步道，鑑於仍有些許民眾前往未封閉的步道健行，太管處即起也將封閉合歡主峰、西峰、北峰及石門山與屏風山等步道。

合歡山位於南投縣與花蓮縣交界，是台灣知名景點外，也是登山好手的「必登」山，其中合歡山由7座群峰相連合成，含合歡主峰、合歡東峰、合歡北峰、合歡西峰、石門山、合歡尖山、石門北峰，又稱「合歡群峰」。

中央流行疫情指揮中心19日宣布全台進入三級警戒後，太管處隨即公告，即起暫時封閉山屋、生態保護區包括南湖大山、奇萊山等山區步道及室內展館，控管園區各停車場容留數，減量50％，已獲得許可進入者許可證自動廢止，戶外單一出入口型遊憩據點，含砂卡礑、山月吊橋、錐麓古道、九曲洞、匯德、白楊步道、小奇萊等全面關閉；林務局東勢林區管理處也封閉合歡東峰及合歡尖山步道。

由於上周僅部分步道封閉，仍有民眾前往未封閉的步道登山健行，太管處指出，登山屬高強度運動，過程需深度呼吸不易全程配載口罩，加上防疫三級警戒期間，山域事故搜救困難度隨之升高，為保障救難人員安全並珍惜醫療資源，今宣布即起暫時封閉合歡主峰、石門山、合歡西、北峰及屏風山等步道，直到疫情三級警戒解除為止。

此外，總統蔡英文上周五呼籲民眾周末應減少不必要移動，上周六網友上網關注合歡山武嶺人潮時，卻發現武嶺牌樓仍有群大學畢業生們穿著學士服，手比「YA」拍照留念，網友截圖上傳到「靠北登山大小事」臉書社團後引起熱議；此舉也讓太管處當天上午趕緊封閉武嶺牌樓，避免遊客群聚。

(中時 )