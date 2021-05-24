謝盈萱和陳妍希因「同恐不再 反歧視救助計畫」意外聚首。（愛最大慈善光協會提供）

37歲陳妍希關懷弱勢，應「愛最大慈善光協會」與「台灣伴侶權益推動聯盟」之邀，錄製「同恐不再 反歧視救助計畫」（FEAR NO MORE）影片-歧視篇，她在影片中化身「張老師」，陪伴受歧視的同志朋友們，期待在真心的傾聽交流下，讓各界正視同志受歧視、進一步伸出援手支持和幫助，陳妍希一語道破說：「你平常不會碰到的歧視，卻可能是他們的日常！」

當台灣驕傲迎來同婚和對澳門的跨國同婚，但女神陳妍希一句話點出：「同婚過後，仍有很多同志不敢出櫃或結婚！」直指太多的歧視和霸凌個例，造成不平等的待遇，讓同志族群仍身處被歧視的壓力下，陳妍希呼籲：「不再讓憾事獨自承受，支持伴侶盟『同恐不再 反歧視救助計畫』，讓所有的人都能獲得真正的平等！」她衷心希望透過親身參與的影片，「讓我們一起成就，比昨天更多一點幸福的明天！」

陳妍希除了為「同恐不再 反歧視救助計畫」挺身而出，正值台灣疫情捲土重來，正忙於新戲的她，配合防疫政策關在家，坦言已做好長期抗戰的準備，「已經有囤一些食物在家裡，準備就都不出門了」，她透露現在就是宅在家陪家人聊天、練習瑜伽、並看一些為角色準備的書籍。雖然新戲相當重要，但陳妍希表示：「大家都配合政策暫時停工，努力抗疫！」

值得一提的是，她和另一為戲劇女神謝盈萱，為了「同恐不再 反歧視救助計畫」意外聚首，原本2位天后並碰不到，但因謝盈萱求好心切，在導演已滿意的畫面下，主動要求再給機會重來，而陳妍希則是對工作要求完美，提早進棚做準備，才讓兩大女神合體相見歡，知性的謝盈萱和甜美的陳妍希，有如冰與火之歌，雖然見面時間不到20分鐘，但相談甚歡，都希望將來能在戲劇上有進一步合作的機會。

陳妍希表示為了不讓憾事獨自承受，呼籲大家支持「同恐不再 反歧視救助計畫」，她表示：「對他們而言，傷痛可能會過去，但恐懼卻揮之不去！」尤其心疼青春期的孩子，因身為同志的不同，已經倍感挫折，若再被歧視，正可能成為壓垮他們的最後一根稻草。相關募資計劃請洽「愛最大」臉書和官網查詢。

(中時 )