台中市警局霧峰分局，22日傍晚查獲大里區國光路二段，麻將休閒館擅自開門違規營業，發現含負責人共有7人在內。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局霧峰分局，22日傍晚查獲大里區國光路二段，麻將休閒館擅自開門違規營業，發現含負責人共有7人在內。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

國內疫情嚴峻，不少確診者，皆是群聚感染，台中市警局霧峰分局，23日17時許，在大里區國光路查獲一家麻將休閒館擅自開門違規營業，當時含負責人共有7人在內，並有4人正在玩撲克牌，立即移請市政府經發局依《傳染病防治法》裁罰6萬至30萬元，以防範業者私自營業，形成防疫破口。

上周全台疫情開始升溫，中央疫情指揮中心日前宣布全國三級警戒，宣布特種娛樂行業全面暫停營業，與地方政府，更三令五申周末假日，老實待在家裡，不要外出，大里區有民眾按耐不住，周末偷偷出門打牌。

霧峰分局稽查人員，於23日17時許發現轄內大里區國光路二段一麻將休閒館，鐵捲門半掩，內有燈光透出，員警入內，當場發現連負責人共有7人在內，其中有4個人正坐在麻將桌前玩撲克牌，明顯有營業及群聚現象，形成防疫破口，現場開立「舉發違反傳染病防治法案件通知單」移請市政府經發局裁罰，並要求業者立刻停業。

霧峰分局長陳家銘表示這段期間，轄區分駐（派出）所，每日均加強各特種娛樂場所稽查，分局亦成立複查小組不定時針對停業場所實施複查，若發現仍在營業，將依法移請市政府相關目的事業主管機關開罰，最高可依違反《傳染病防治法》處以30萬元罰鍰，再犯者將報請強制斷水斷電，警方表示將持續執行此稽查勤務，同時呼籲店家勿心存僥倖以身試法，若民眾發現業者違規營業，亦可主動檢舉，達全民共同抗疫目標。

(中時 )