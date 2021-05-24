日本政府在東京與大阪各設一處大規模疫苗接種中心，今天上午8時同步開打，一天可施打7500人。約凌晨6時20分一名65歲男性最早抵達東京會場，他期盼早點打完兩劑疫苗出去玩。

日本疫苗接種率約2%，在先進國家吊車尾，日本政府為加速境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）施打進度，在東京都及大阪府各開設一處大規模疫苗接種中心，由自衛隊負責相關工作。

日本放送協會（NHK）報導，東京都及大阪府兩處大規模疫苗接種中心上午8時同步啟動施打作業，首批施打對象是部分居住在東京及大阪的65歲以上高齡者，使用本月21日剛獲日本政府批准的美國莫德納（Moderna）疫苗。

今天大規模疫苗接種中心開打首日，65歲的柴田健次搶頭香最早抵達東京會場，他約在凌晨6時20分便抵達，準備排第一個入場。他說，現在的心情是「希望早點打疫苗」，以及很期待「終於可以打疫苗了」，他今天凌晨4時就醒來準備出門。

柴田健次說，他希望盡快打完2劑疫苗，就可以在東京都到處觀光，拍他最喜歡的飛機照片，過著充實的生活。

日本朝日新聞報導，大阪市一名75歲的男性約在上午7時抵達大阪會場等待。他說，他患有心臟病，醫師建議他最好早點打疫苗，他很幸運有預約到第一批接種名額，打了疫苗後就能安心些。

東京與大阪兩中心的工作人員包括具有醫師或護理師資格的自衛隊員約280人，以及民間護理師約200人。

民眾接種時先確認身分，再由具有醫師資格的自衛隊醫官問診，隨後前往接種區域，由護理師施打疫苗。

完成接種後，工作人員會在每位民眾的「接種完畢証」上貼上疫苗藥廠名稱等貼紙，並寫下接種日期，當場也會決定第2劑接種時間；經過觀察約15分鐘，確認沒有副作用等問題後，便完成接種程序，全程約30分鐘。

今天東京會場有5000人預約接種疫苗，大阪有2500 人預約，合計今天一天可施打7500人；日本政府規劃到下週時，東京會場一天可施打約1萬人、大阪5000人，最多單日可接種約1萬5000人。

另外，今天起到本月30日開放第二階段大規模疫苗接種中心預約，對象為居住在東京都與大阪府全域的65 歲以上長者，可預約時段為本月31日到6月6日。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100524

(中央社)