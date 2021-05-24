研調機構IC Insights指出，今年全體記憶體產值可望年增23%，後續在全球經濟逐步復甦及數位轉型需求驅動下，2022年產值可望達1804億美元，年增16%，超過2018年創下的歷史新高。

IC Insights報告中指出，記憶體業產值在2019年大降至1104億美元後，去年即使受到COVID-19疫情肆虐，產值仍反彈15%，達到1267億美元。

展望今年，IC Insights認為，今年DRAM價格走強，可望帶動整體記憶體產值增長23%、達1552億美元。今年第一季DRAM平均銷售價格季增8%，且幾乎所有DRAM供應大廠都看好第二季需求將更強勁。IC Insights預估，今年DRAM產值將占整體記憶體市場的56%，NAND Flash占比約43%。

IC Insights預期，記憶體價格上升循環趨勢將延續至2022年，預計明年產值將再成長16%、達到1804億美元，可望改寫2018年的歷史新高1633億美元。

IC Insights並預測記憶體產值於2023年達到下一個周期性高峰，成長至將近2200億美元，首度衝破2000億美元大關，然後於2024年出現冷卻期。IC Insights預測，從2020年到2025年。整個記憶體市場將以10.6%的複合年增長率增長。

(時報資訊)