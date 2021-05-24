《基金》富邦台灣半導體ETF 25日開募

著眼於台灣半導體產業的強大，在全球占據核心地位，富邦投信看準全球半導體高速成長趨勢，於5月25日起募集富邦台灣半導體(00892)ETF，對相關產業有興趣的小資族投資人，只要以15元價格即可一次投資30檔半導體產業精髓，同時也是核心產業中的核心標的。富邦投信發行的富邦台灣半導體(00892)ETF，追蹤的標的指數「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，在考量流動性標準後，是以半導體公司獲利指標高的優先納入成分股。

富邦台灣半導體(00892)ETF經理人陳靜如表示，考量主題指數通常屬於高成長的產業，市值大的公司雖具有一定程度代表性，但只納入市值高的公司，可能遺漏許多成長性高、但市值正在長大的公司。「ICE FactSet台灣核心半導體指數」標的指數成分股的選股，使用半導體價值產業鏈系統捕捉完整上、中、下游公司後，最後以公司獲利指標：營業利益除以總資產(Gross Profit / Asset，簡稱GPA)決定最後成分股，也就是本業獲利能力較佳的公司將被優先納入。

陳靜如進一步指出，GPA這項本業獲利指標，依據美國羅徹斯特大學的研究顯示，對未來股價表現有顯著的解釋能力，也就是GPA較高的公司，未來股價表現優於GPA較低的公司。除此之外，進一步把台灣上市櫃半導體公司依據GPA高低分成四等分，依系統資料顯示，未來股價平均報酬表現，隨著GPA的遞增而上升，且GPA最高的股票池，未來報酬表現最佳。以「ICE FactSet台灣核心半導體指數」過去歷史成分股的GPA來說，平均落在最高的第一、第二區間，相對GPA較低的第三、四區間，過去3、5、10年的股價，都有顯著的超額報酬表現，以最近3年為例，超額報酬為6.86%。

(時報資訊)