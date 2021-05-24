針對媒體報導「造艦大國照樣千億打水漂，我國造拼裝潛艦」及「協助IDS建造的韓籍人士，涉嫌觸及機密敏感資訊」等情，海軍司令部今（24）日指出，有關韓籍人士，係台船公司聘請，其意圖爭取個人商業利益，經查證台船公司，其業務未牽涉洩密，因違反合約遭到解約。與媒體報導完全不符，籲請媒體勿過度解讀。

近1年來，有關韓籍工程人員替我建造潛艦廠房的傳聞，甚囂塵上，立委亦曾質詢高雄有條街，有很多韓國烤肉店，店內客人常在談潛艦話題。這是海軍第一次公開說明韓籍人士與台船關係，並遭解約。

另海軍表示，世界各國潛艦製造，考量建造成本與成熟的產品，減少研發費用，均非單一國家獨立自主完成，甚至美國、日本、澳洲、歐洲國家的潛艦都有其他國家的裝備，我國劍龍級潛艦也有來自好幾個國家的裝備，特此澄清說明。

海軍強調，潛艦國造是全國人民所期盼的，也是國防武力最重要的不對稱戰力，針對潛艦國造重要工作，均已完成風險管控包括了不增加預算、裝備選優、重量控制、整體系統介面整合、安全操作曲線、深水爆破測試等多重項目，均軍、台船及專案技協共同完成評估，現已按計畫進度逐步進行。

(中時 )