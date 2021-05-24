時力立委王婉諭今日表示，日前自己揭發國軍營區仍有群聚狀況，但國軍至今仍不願意面對自己的缺失，面對質疑、建議，就選擇推卸責任、徹底否認，甚至指控是假訊息，還有不具名將領，指控這是受到中共的認知作戰所影響，讓人感到非常遺憾。

王婉諭近日在臉書發文指出，自己的粉專有很多役男、家屬陳情表示，至今仍有國軍營區以超過千人以上規模，在外集合唱國歌、操練、跳軍操。但有國軍將領私下回應，防疫期間沒有每天超過千人以上在外集合唱歌，都是以最小單位進行操課，維持部隊戰力。

國軍將領私下表示，這種千人以上集體唱國歌的謠言，可能是中國的認知作戰，影響國軍部隊，希望立委跟國人不要被騙。

王婉諭指出，這名不具名國軍將領的回應，令人傻眼。沒想到國軍至今仍不願意面對自己的缺失，面對質疑、建議，就選擇推卸責任、徹底否認，甚至指控一切都是假訊息，這位將領還指控這是受到中共的認知作戰所影響，讓人感到遺憾。

王婉諭說，能夠理解疫情之下，最重要的當然是要防堵病毒擴散，並且妥善做好相關措施，因此在收到海量的陳情訊息之後，便希望能將這些意見提出來，沈重的呼籲國防部必須看見問題、做好改變，避免無法承擔的後果。

王婉諭表示，自上周揭露陳情訊息後，國防部全盤否認，甚至指控基層部隊的連長、班長發布的訊息也是假訊息，這周更是變本加厲，竟影射立委是受到中共的認知作戰所影響。

王婉諭指出，這些消息沒有一個是憑空捏造，更可以在各大社群上看到役男們對於軍中環境的陳述，難道國防部那位不具名將領，敢說這些人全都是中共的認知作戰嗎？

王婉諭批評，國軍是面對中共入侵的第一線，更是我國邊境的守護者，然而若是國軍沒有做好防疫，那在敵人來之前更有可能會創造更大的破口。

王婉諭說，請國防部別再自欺欺人，更不要用貼標籤的方式來攻擊異己，不論是自己或陳情的役男們，無非都是希望國軍改善措施，以維持最佳的備戰狀態，而不是像這樣陷入不具名的口水戰，對疫情一點幫助都沒有。

(中時 )