疫情升溫，全國警戒升至第三級，號稱「天下第一署」的台北地檢署繼日前破天荒通知警調暫緩執行專案後，24日公布北檢疫情期間司法警察聲請搜索、拘票、監聽票流程，北檢因應司法警察聲請票證，需赴北檢說明時，要求司法警察赴北檢特設的「防疫專庭」，並掃描QR Code並辦理登記後，向檢察官提出聲請說明。

北檢指出，因案件有急迫、必要性，需聲請搜索、拘票、監聽票的司法警察，事前須先與備勤或專案檢察官聯繫，以縮短審核時間，並先將聲請書等相關資料掃描後，寄送到承辦檢察官或書記官的電子信箱。

承辦檢察官收到聲請書等資料後，以電話通知司法警察，由書記官將資料列印2份，交檢察官審核，若檢察官需詢問司法警察案情時，即請書記官通知司法警察到北檢。

司法警察到北檢時須先通報法警室，由法警引導至第38偵查庭(防疫專庭)，掃描QR Code或登記請票記錄後，由書記官將核章之聲請書或票證交付司法警察收受，並由司法警察攜帶職名章用印或簽名於聲請書等相關掃描列印資料首頁。

檢察官決定核章後，聲請書等資料交由書記官辦理後續流程，書記官辦理完畢後，通知司法警察到北檢拿取聲請書或票證，若經檢察官駁回，即由書記官通知司法警察，並將資料傳真交司法警察。

司法警察於法院裁定後，無論准駁，均先以電話通知承辦書記官，並於函復執行結果時一併將聲請書等資料原本函送北檢，但若是遭法院駁回時，則將聲請書等資料原本函送北檢。

(中時 )