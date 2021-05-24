強化競爭，台塑（1301）積極進行產能擴建及去瓶頸工程，去年已完成台灣林園PVC去瓶頸工程，年產達131.5萬噸：仁武、林園及麥寮PVC去瓶頸工程預計111年底完工，年產推進為141.5萬噸。大陸寧波丙烷脫氫(PDH)廠年產60萬噸丙烯新建工程，預計第三季完工投產；EVA去瓶頸工程預計112年首季完工，年產提高為10萬噸，強化成本競爭、營運利基。

此外，台塑與日本德山株式會社合資的「台塑德山精密密化學」新建年產3萬噸電子級IPA工廠也預定今年第三季完工投產，就近滿足國內半導體客戶需求。

台塑董事長林健男表示，台塑持股22.66％的台塑美國去年因美疫情衝擊，加上14廠歲修與設備工檢，稅前虧損2億美元，但因美國CARES稅改法案，允許109年有淨稅務虧損，得抵減前五年課稅所得，稅後盈餘1億美元。今年在疫苗接種逐漸普及，預期美國經濟可望恢復成長，推升石化價量行情，加上110年僅餘烯烴二廠(OL-2) 及特殊 PVC廠需進行設備工檢，且新擴建德州 LDPE廠於109年11月投產，獲利動能可望加速推進。

中美貿易戰使台中美三角貿易分工產生質變，疫情更加速反全球化趨勢，讓在大陸及東協國家布局台商面臨產業碎鏈的危機加劇；惟台灣在RCEP及跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)兩大自貿區缺席，成為區域經貿整合拼圖的缺角。

林健男指出，儘管RCEP降稅幅度不高、降稅期程長，且台灣出口東協地區有七成產品免關稅，短期內影響不大，但長期將讓產業高度集中半導體、電子業趨勢更為明顯，不利台灣出口結構完整性，對回流投資的台商更需面臨關稅壓力將日益攀升。政府若不積極尋求突破之道，未來要想深化與區域夥伴發展實質關係亦將產生阻礙。

林健男呼籲，身處中美貿易戰與疫情影響台灣經濟與產業發展的關鍵時刻，政府應制定具招商誘因之財政稅制，修正不合理環評制度與鬆綁環保法規限制，務實檢討能源轉型政策，讓台灣穩定供電無虞。另，完善國內法規與國際接軌，推動與重要經貿夥伴國間之雙邊貿易協定，彌補台灣對外貿易連結不足。

(工商 )