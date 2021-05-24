醫護人員在第一線作戰，但卻傳出遭到房東和房客排擠，北市府為體恤警消醫護辛勞、提升防疫人員工作安全感及服務效能，在去年3月成立「警消醫護加油棧」，更在近日積極拓展合作旅館家數，截至24日已成立13家警消醫護加油棧、總房間數達420間，希透過舒適住宿環境，讓連日加班同仁能有充足睡眠、養足精神再上戰場。

北市觀傳局表示，北市府公務人員以單人入住的情形下，每晚皆能以均價1600元的價格，也有部分旅館提供每晚1200元、1400元價格入住；讓防疫第一線工作人員在執行公務勤務後，能有安心休息的宿所。

觀傳局也提醒合作旅館，價格是否含餐或備品皆需在DM清楚揭露，並在洽訂房時清楚說明；北市府員工可在隔日再憑單據由所在局處核銷。

觀傳局長劉奕霆表示，凡警消醫護人員入住合作旅館即為1600元，近日再拓展「警消醫護加油棧」家數達13家、共計420個房間，北市府要做防疫人員最強大的後盾，讓所有因公執勤而有住宿需求的人員皆有舒適安身之處。

(中時 )