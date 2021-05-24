國內疫情在周六、周日出現「校正回歸」的計算方式，引發投資人憂慮，台股今(24日)開低震盪，早盤一度下跌165點，盤中指數在平盤上下拉鋸，高低震盪260點，終場加權指數收在16338.29點，上漲36.23點，成交值4229億元。

疫情爆不停，多家科技大廠與金融業者紛紛傳出有員工確診，台股開盤以16246.52點開出，下跌55.54點，開盤1分鐘即下跌165.09點，來到16136.97點，盤中有低接買盤，將指數拉到平盤以上，但隨即翻黑，11點過後，又有一波買盤進場，指數再由黑翻紅，將指數拉升到16397.59點，上漲95.53點，12點22分過後，指數又掉到平盤之下，接近尾盤時，指數又再度翻紅。

台積電開盤下跌3元，以570元開出，盤中一度拉高至572元，收盤仍下跌5元，收在568元，聯電則是開低走高，終場收在48.7元，上漲1.75元，漲幅3.73%，聯發科盤中雖一度翻紅，收盤仍下跌12元，收在943元，大立光開低後午盤翻紅，收盤上漲15元，收在2935元。

航運股依然是今日盤中最亮眼的族群，長榮、陽明雖然曾在盤中短暫翻黑，但大多數時間走勢強勁，盤中一度來到91.4元，陽明盤中也觸及99.3元，差一點即可返回百元俱樂部，萬海再次亮燈漲停，來到125元的新高價，帶動裕民、中航、中櫃、四維航等多檔都登上漲停價位。

另一個表現亮眼的族群是傳產物料的紡織股，盤中包括南紡、大東、年興、集盛、宏遠等多檔亮燈漲停。

(中時新聞網)