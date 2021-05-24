台灣疫情升至三級警戒，舉凡進入店家，都得實施實聯制。近日一名超商店員表示，一名阿嬤說要繳費，卻不會使用實聯制，只好教對方用手寫，沒想到對方竟嗆「我不會」，甚至大聲嗆店員「你們都會得肺炎」。

該名超商員工昨（23）日於臉書社團《爆料2公社》抱怨，平日上班已經很忙，最近因應疫情升溫，還要查核每個客人有無落實實聯制。近日遇到一名想要繳費的阿嬤，他向對方表示要完成實聯制，才可以進入店裡，阿嬤卻以「我不會」回應。

原PO表示，阿嬤因為沒有智慧型手機，只能使用手寫實聯制，他也願意一步一步教導，結果阿嬤卻不斷跳針喊「我不認識字，我不會寫啊」。原PO說，阿嬤已不是第一次來店裡，之前明明有自己填寫成功的經驗，他只好要阿嬤回家請家人幫忙繳費，豈知，阿嬤一聽直接爆氣怒嗆「你們都會得到肺炎」。

原PO無奈地說，店員其實都很願意幫忙，如果我們都幫忙寫，真的會沒完沒了，教會他們才是最重要的，況且現在走到哪都需要實聯制，並呼籲大家教進入超商完成實聯制後，可以主動示出給店員看，「可幫助你我省下很多時間」。

貼文曝光後，網友也發表自身意見，「不歧視老人，是有些老人真的很歡」、「這位阿嬤的口德好差」、「建議家人該幫老人家刻印章，蓋一下就好」、「辛苦了 只能說什麼人都有」、「其實不只是老人家，這幾天出現很多狀況，也有很多中年人，甚至是年輕人」。

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(中時新聞網)