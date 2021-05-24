白俄羅斯當局今天強迫一班途經白俄的民航機轉降首都明斯克，逮捕機上一名異議記者。歐美紛紛譴責白俄此舉，部分歐洲國家領袖認為這已等同劫機。

「華盛頓郵報」指出，白俄強迫瑞恩航空（Ryanair）一架往返希臘首都雅典與立陶宛首都維爾努斯（Vilnius）的班機轉降明斯克的舉動在近期幾無前例，歐洲各國領袖表示考慮再對白俄制裁。

● 佯稱機上有炸彈 派戰機「押解」轉降

飛往立陶宛的瑞恩航空班機途經白俄，在班機只剩數分鐘就要脫離白俄空域、即將進入立陶宛領空之際，機組員接獲白俄航管要他們掉頭的命令，理由是機上恐有炸彈。儘管當時班機更為接近維爾努斯，但一架白俄空軍的米格-29戰機緊急升空伴飛這架波音737-800客機轉降明斯克。

白俄反對派稱機上有炸彈只是託辭，真正原因是白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）強令班機轉降，以逮捕機上異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。

自1994年掌權迄今的魯卡申柯，去年總統大選自稱壓倒性勝選連任後就鎮壓異議人士，不但國內反對派與國際都不承認魯卡申柯勝選，也引發白俄數月的示威潮，大部分反對派人士如今不是流亡就是下獄。

自認於去年總統大選勝出、目前流亡立陶宛的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya ）要求當局立即放人，並要國際民航組織（ICAO）馬上採取行動；ICAO表示，他們「嚴重關切」這宗顯為強迫連人帶機的轉降事件，認為可能已違反國際民用航空公約的「芝加哥公約」（Chicago Convention）。

● 歐盟恐將白俄列不安全空域

不願具名的歐洲外交高層表示，歐洲各國決策當局有必要討論飛越白俄空域是否安全的重大議題。飛往北歐與東歐的航班常會避開俄羅斯空域，若白俄空域將來也得避飛，往返歐洲南北的航班恐得被迫繞大圈。

「紐約時報」報導，季哈諾斯夫卡婭稱這次瑞恩航空遇到的是「特工為逮人而發動的劫機任務」，還說如今沒人能確保飛越白俄空域時能否安全。

班機轉降明斯克後停留約7小時，才又人機平安飛抵目的地維爾努斯，但機上已不包括普羅塔塞維奇。白俄執法單位事後稱機上未發現炸彈，還說會對機上有炸彈的謊報展開刑案調查。

紐時指出，許多魯卡申柯的政敵把流亡立陶宛與波蘭當避風港，但這次班機轉降事件凸顯連搭機在天上，白俄當局都有辦法逮人。

● 歐美痛批國家搞劫機 航空業恐大動作

這趟班機目的地兩端的立陶宛與希臘均為歐盟成員，但白俄則否。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稱這起事件「全然無法接受」。

希臘外交部稱這起事件為「國家劫機」，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）更以「國家所為的恐怖主義」相稱；德國外長馬斯（Heiko Maas）表示不容這類事件不了了之，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）呼籲歐盟應採取堅決一致的回應。

美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）說：「我們強烈譴責魯卡申柯政權強令民航機轉降、逮捕記者的驚人與無恥之舉。我們要求展開國際調查，並協同盟邦採取下一步作為。」

但即便歐盟官員揚言要白俄付出代價，但暫時還不清楚可能採取的行動。歐盟去年已就「暴力鎮壓、威嚇和平示威者與記者及異議人士」，對包括魯卡申柯在內的白俄官員祭出制裁。

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）今天形容白俄此舉「可惡至極」，呼籲宣告白俄為不安全空域並禁止白俄的飛機降落歐盟各國的機場。

航空業觀察家預期各航空公司會有強烈反應。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師墨菲（Kevin Murphy ）說：「這起事件之所以空前，乃因是由國家所為。」（譯者：陳亦偉/核稿：嚴思(示其)）1100524

(中央社)