老鷹後衛崔楊(Trae Young)終場前0.9秒的小拋投奪走了首戰勝利，這讓一些尼克球迷想起1995年的惡夢，當時在東區季後賽次輪首戰，溜馬射手「大嘴」米勒(Reggie Miller)在終場前8.9秒砍進8分逆轉擊敗尼克，巧合的是比數跟老鷹打尼克一樣，都是107-105。

尼克球迷好久沒遇到這麼討厭的傢伙了，他們等待8年重返季後賽，1.5萬主場觀眾和黑人名導史派克李(Spike Lee)在場邊熱情聲援，一邊狂噓：「去你的崔楊！」崔楊和米勒一樣，他不介意引起公憤，最好是對手愈生氣愈容易犯錯。崔楊說：「如果我的打球方式讓他們因此痛恨我，那就表示我做對了。」

崔楊投進那球讓尼克球迷登時傻眼，史派克李整個人僵住。1995年被米勒擊敗那次，史派克李也在場邊，差別只是現在有戴口罩而已。崔楊霸氣地拿右手食指按在嘴上，告訴大家可以靜一靜了吧！

美媒《雅虎體育》分析，崔楊是非常適合成為大反派的球員。想像一下柯瑞(Steph Curry)這麼強的人一旦成為反派，肯定是聯盟一個熱門話題，就像現今的詹姆斯(LeBron James)與杜蘭特(Kevin Durant)。然而詹姆斯與杜蘭特並非自願成為反派，他們不斷努力維持自己名譽，而且喜歡他們的人實際上還是更多的。

崔楊賽後說：「我還想再聽觀眾繼續用F-U罵我。我會用我的表現來回擊，觀眾終究只能出一張嘴，他們不可能上場守住我。」當年溜馬7戰淘汰尼克，崔楊要當米勒第二，還得確實打敗尼克才行。

(中時新聞網)