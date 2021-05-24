台中市大里區今（24日）上午傳出一起板模工一家4口疑似輕生的家庭悲劇，造成父母及一名男童明顯死亡，僅有一名6歲女童被救出已暫時脫離生命危險。根據警方調查，藍姓男子以打零工維生，曾領有身心障礙手冊，也曾兩度申請低收入戶未果，昨晚鄰居曾聽到夫妻激烈爭吵，未料會發生令人心痛的憾事，目前全案仍在進一步調查釐清中。

大里1家四口疑輕生3死，夫妻打零工兩度申請低收入戶未過。(黃國峰翻攝)

警方調查，藍姓男子目前打零工維生，鄰居過去常聽聞夫妻爭吵，管理員向警方表示，昨天晚間住處也傳出過激烈吵架聲，還有鄰居向他反映此事。

藍男的家屬向警方說，藍男過去領有身心臟礙手冊，而且一直有持續就醫，但是因為打零工收入不高，曾兩次申請過低收入戶，但是都未通過。

藍姓夫婦（父38歲、母張姓39歲），因24日上午沒有上工，老闆聯絡未果，到藍男的住處找到管理員，管理員再聯絡房東，並會同員警開鎖入內，發現一女童在客廳，另藍姓夫婦及小兒子，在臥房內已身亡。詳細原因，警方仍調查中。

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