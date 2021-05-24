北市信義區一家老人養護機構驚傳群聚染疫，據了解，19日下午該養護機構發現一名長者身體不適，工作人員將長者送到北市聯合醫院忠孝院區急診，而另一長者也因身體不適在21日送醫，目前兩位長輩PCR檢測結果均為陽性確診，北市府23日晚間，即刻由和平醫院會同衛生局及社會局等，緊急調派人力至機構進行25位住民和9位工作人員快篩，結果均呈現陽性。

北市信義區一家老人養護機構驚傳群聚染疫，19日下午該養護機構發現一名長者身體不適，工作人員將長者送到北市聯合醫院忠孝院區急診，PCR檢測結果均為陽性確診。（圖／翻攝自google map）

北市社會局指出，該機構目前收住27位長者及有17名工作人員，該2名長者目前均住院中，北市府經通報後，要求機構依「防疫應變指引」就地隔離，並持續觀察長輩身體及精神狀況。

北市社會局表示，23日確認1名長者PCR結果為陽性，同日至機構進行25位住民及9位現場工作人員快篩，結果均為陽性，同時通知其他工作人自行居家隔離，並遵守在家一人一室原則，如果有相關症狀，則由衛生單位安排採檢。

北市社會局說，經了解該機構內一名工作人員曾在10日到過北市萬華區，有相關接觸史，且PCR結果為陽性確診；另因此次快篩陽性人數眾多，且多為失能身障長者，13名留置鼻胃管或尿管，抵抗力較弱，北市府今日將由聯合醫院團隊及本局做全院檢傷分類，並安排該機構住民及工作人員陸續移置後送醫院或檢疫所，以進行機構內及周邊環境清潔消毒，確保機構住民、工作人員及周邊社區民眾安全。

(中時 )