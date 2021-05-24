今天是周一上班日，蔡英文總統今天表示，剛結束的周末，她謝謝大家「宅在家守台灣！」，減少出門對於阻絕傳播鏈是有效的，越多人做到，就能越早戰勝疫情。新的一周，我們都希望疫情可以趨緩，「那就互相鼓勵、提醒，一起來落實防疫指引吧！」

蔡英文今天在臉書表示，新的一周開始了，她再跟大家分享一次上班族防疫指引！剛結束的周末，有許多朋友分享在家做飯，以及空曠街景的照片，謝謝大家 宅在家守台灣。

今天是上班日，如果民眾必須出門上班，她拜託大家留意五件事情：分流上下班，降低群聚感染風險；搭乘大眾運輸通勤，請使用記名卡；開車上下班的話，車內一個人不必戴口罩，兩個人以上記得戴口罩；在室內辦公時，如果無法維持社交距離，請務必戴上口罩；下班後不要應酬！早點回家，宅在家是最好的。

至於在家上班的民眾，尤其是同時要照顧小孩的爸媽們，蔡英文表示，她我知道大家都很辛苦，「謝謝你們的配合，也請繼續加油！」新的一周，我們都希望疫情可以趨緩，那就互相鼓勵、提醒，一起來落實防疫指引吧！

(中時 )