金馬導演陳坤厚感謝李玉芬對台灣電影的貢獻和支持。（翻攝陳坤厚臉書）

資深演員李玉芬傳出在4月26日離世，她曾演出金馬導演陳坤厚的電影《桂花巷》，陳坤厚24日表示上個月就知道此事，惋惜說：「她是好演員，以前的戲都多虧有這些朋友的幫忙，好友管管也是前陣子走了，只能懷念，我對於他們心存感謝。」陳坤厚感念李玉芬不計酬勞參與電影演出，「她對演戲的熱忱，給導演很多溫馨，大家相處都很愉快，包括淑芳（陳淑芳），都是很好的朋友，時間總會過，人生就是這個樣子，我以感謝的心情看待」。

陳坤厚難忘當時和李玉芬等好友拍片，劇組像家人，不分年齡輩分互相幫忙，「說來就來，大家都笑瞇瞇的，一起演戲一起聊天吃飯出外景，每次出去就是一大群人」，陳坤厚的電影中大多都有小孩角色，「他們除了演戲，還會幫忙照顧小孩，和樂融融」。

陳坤厚談到對李玉芬最難忘的印象：「來了看到她就是很溫馨，工作態度很好，準時化妝，該怎麼演都很認真，不給導演添麻煩，感覺很舒服沒有壓力。」而在電影《桂花巷》中也參與演出的金馬影后陳淑芳被問到李玉芬過世，表示人已經離開了，就不聊太多，昨天出殯，之前本來有要去弔唁，但因為疫情升溫，大家也想說減少群聚，目前就都待在家。

(中時 )