根據最新天氣預報顯示，24日山區有午後對流發展，水利署把握此降雨機會，先行通知寶二、永和山、仁義潭、烏山頭等水庫地面人工增雨作業小組，並於上午12時完成整備，於下午13時起陸續燃放增雨焰劑，期待把握午後對流增加集水區降雨量。

水利署說，目前鋒面雲系在台灣的北方海面，逐步往南移動，氣象預報評估午後山區逐漸有雷陣雨發展，中南部山區也有局部雷陣雨的機會，水利署除與氣象局保持密切聯繫外，藉由鋒面通過時及針對午後對流實施增雨作業，為求多留每一滴水於水庫集水區，解水庫乾旱之急。

(工商 )