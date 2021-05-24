一名女網友分享個人經歷，某日午睡恍惚間聽見過世嬸嬸聲音：「去看看我女兒」，女網友聯絡不上堂妹，直接騎車到她家也沒人回應，心想應該是發白日夢打算離去，豈料機車竟然發不動，乾脆直接上樓，赫然發現堂妹獨自一人昏睡在家，送到藥房一量體溫高達40度。這樣的經歷也讓女網友直呼：「母愛穿越陰陽兩界」。

女網友在臉書社團《靈異公社》發文，表示某日午睡，突然聽到過世嬸嬸聲音：「去看看我女兒」，打電話給表妹沒人接，原PO騎機車去她家也沒人回應，心想可能是做白日夢，打算離去，但機車竟然發不動！

原PO乾脆直接上2樓找人，發現堂妹一人在家發燒昏睡，便打算載她前往診所，結果機車馬上發動。到了診所堂妹一量體溫高達40度，立刻先打退燒針。隔天原PO再去探望堂妹，對方竟然完全不記得有這回事，讓原PO驚呼：「還好嬸有來告訴我，不然後果不堪設想！母子真的連心，一個在陰間一個在陽間也知道女兒生病」。

其他網友也紛紛回：「媽媽一直守護著」、「當媽的都是這樣，就算走了還是放不下孩子」、「我也曾經夢到我老爸，在夢裡一直要我打電話給我媽媽，後來打給我媽媽，原來是她很不舒服兩天了，都不跟我們這幾個孩子說。」。

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(中時新聞網)