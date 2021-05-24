第74屆世界衛生大會(WHA)今於線上召開，針對中華民國自2017年迄今連續第五年無法以觀察員身分受邀與會，國民黨對此表達遺憾，並認為世界衛生組織(WHO)秘書處應該照往例邀請我國參與。

國民黨肯定並感謝今年提案支持我國有意義參與世界衛生大會的多數友邦，對於其他國家致函世界衛生組織幹事長，或於不同國際場合對我國的道德聲援，亦表示理解與感謝。

國民黨呼籲世界衛生組織與國際社會，應以全球衛生治理為首要之務，重新審視我國之訴求，尤其值此全球齊心對抗新冠肺炎疫情的關鍵時刻，我方缺席世界衛生大會，對於2350萬台灣民眾的健康安全、全球的防疫成效，甚至是兩岸的良性互動，均將產生負面的影響。

國民黨表示，任何關心兩岸關係的人都應注意到，台灣屢屢被拒於世衛大門之外，只會讓兩岸關係更形惡化，兩岸間的民心距離愈加遙遠。

國民黨指出，台灣有意義參與國際組織的關鍵在於台灣自身意志與實力、國際主流支持以及兩岸關係，而兩岸關係良莠會影響國際支持台灣的力道。

國民黨重申，臺海兩岸執政者必須設法讓雙方恢復最基本的互信，才能初步處理台灣的國際參與問題，但一年多來中共軍機艦擾台不斷，月前美方官員於國會作證時又指出，台灣在某種程度上正朝向獨立的方向發展，均為兩岸關係失衡、缺乏互信的重要指標。

面對世界衛生大會案的又一次挫敗，國民黨主席江啟臣要求民進黨政府開誠布公地檢討現行僵化的兩岸政策對於台灣的影響，同時在對外工作上應務實不務虛，並且揚棄「大內宣」，不要誤導民眾、報喜不報憂。

江啟臣另強調，中共當局亦應停止打壓台灣的國際空間，同時謀求彈性空間，設法讓兩岸能如同馬英九政府時期一般，同時出現在對區域或全球治理有益的場域，如此才符合中華文化有容乃大、以民為本的精神，也才符合兩岸關係正面發展的方向。

(中時 )