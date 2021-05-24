新冠疫情不斷增溫，中央流行疫情指揮中心公布台中市24日新增8名本土確診個案，其中包括朝陽K歌團1成員室友確診，還有1名美樂蒂KTV22歲男員工也確診，累計夜唱團傳播鏈已16人確診，並傳出同一時間已有3人確診的中國醫大夜唱團12人中有1名中山醫大學生，衛生局表示，該學生採檢結果為陰性，需要居家隔離，但不必匡列接觸者。

來源不明的朝陽K歌傳播鏈起源於5月19日一名朝陽女大生案2514確診，疫調發現她和19名成員13日晚間到14日早晨長達8小時都在美樂蒂KTV歡唱，且未戴口罩，由於事後也陸續有成員發燒、喉嚨痛，衛生局在進行疫調後，先將她和所有夜唱團成員隔離篩檢，並在20日成立朝陽科大前進指揮所，為仍在校的師生進行篩檢。

朝陽夜唱團20名成員中9人確診，另1名室友及其母親也確診，而同一時間相鄰包廂中國附醫大學生也傳出確診，該團12人，已有2人確診，且1名確診者妹妹也確定感染新冠肺炎。

另，24日還新增一名當時在美樂蒂KTV外場工作的22歲男員工確診；衛生局也表示，美樂蒂KTV有38名員工，36人完成採檢，目前就是這名員工確診，10人為陰性，其他人還在採檢等待報告中。

經統計同包廂下一個時段有23人，18人已採檢，9人陰性，9人還在等待報告；同時段鄰近包廂有33人，28人完成採檢，8人陰性,20人採檢中，而同時段非鄰近包廂197人，74人是陰性，衛生局長曾梓展強調，因很多人都回到外縣市去了已持續通知陸續回報中。

24日傳出出中國醫大夜唱團12人中只有11位是中國醫大學生，另1名為中山醫大的學生，也引發該校學生恐慌；曾梓展證實該名學生住家中，其採檢結果為陰性，因而只要該學生居家隔離，不需再匡列接觸者，如與他接觸頻繁的親友可自主健康管理。

衛生局局長曾梓展也說明，對於朝陽大學一採陰性的夜唱團成員，除非出現症狀，否則不必再進行二採，但在解除居家隔離前會進行二採確認。

(中時 )