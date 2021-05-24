「北一女神」蔡瑞雪（Snowbaby）外型甜美，卻擁有火辣身材，不僅YouTuber事業發展順利，也跨足戲劇圈，常在社群分享生活近況的她，近日也罕見曬出比基尼辣照，養眼身材讓網友眼睛大吃冰淇淋。

現在因為台灣本土疫情升溫無法出遊，蔡瑞雪只好PO出舊照寫下：「很喜歡運動，等疫情結束後還想再去墾丁衝浪！我可以待在海邊一整天，吹海風曬太陽。」

只見她穿上白色連身比基尼，時而跪坐、時而躺在衝浪板上，腰部性感挖空和高衩設計，讓她的纖細小蠻腰和一雙長腿大方見客，儘管胸前用愛心遮住事業線，仍藏不住傲人身材，讓網友看了都暴動。

「瑞雪好正喔」、「好美~希望疫情能夠趕快結束」，還有人希望愛心可以移走，更釣出不少網紅回應，空靈系正妹陳語謙笑說：「點愛心解鎖照片嗎？」、這群人董仔則表示「想說還沒『點點』怎麼自己跑出愛心！原來是打馬～」，「眾量級CROWD」家寧也直呼「受不鳥了啦」。

蔡瑞雪因為一張韓服美照，而紅遍台韓，2017年更到南韓參加選秀節目《偶像學校》，返台後經營YouTube有成，轉戰戲劇圈也表現亮眼，日前也透露要出新單曲，多方面嘗試新的領域，未來發展可期。

(中時新聞網)