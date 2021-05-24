李宜軒醫師針對病人的疑問，透過視訊詳細解釋。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

年長男性病人透過視訊看診，不必進入醫院。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

國內疫情嚴峻，台中慈濟醫院24日起推出「視訊門診」，一名因照顧嬰兒不便出門的婦女，透過視訊確認胃鏡檢查報告；另名腰部不適的年長男性獲安排進一步檢查。醫病雙方都非常肯定「零接觸」視訊門診，方便又可降低感染風險。

台中慈濟醫院醫事室主任饒玲瑜表示，視訊門診服務透過電話或網路掛號，就有專人聯絡，加入Line好友後，病人可在家透過視訊，不必奔波到醫院，醫師完成門診程序後會把病人批價單放在櫃檯，家人3日內拿病人健保卡到櫃檯報到，完成批價交費再領藥，該服務目前開放到28日止。

家庭醫學科醫師李宜軒門診中，一名婦女透過網路上線，想了解胃鏡檢查報告結果，李宜軒詳細說明報告結果、未來治療方式，並針對病人疑問進一步解釋。他表示，視訊門診流程扣除聯絡時間，跟平時門診實際問診病人的時間差不多。疫情期間，最大好處是沒有飛沬與面對面接觸的疑慮。

問診婦女表示，自己正在照顧才四個月大的嬰兒，進入醫院難免會擔心，能零接觸就知道檢查結果，而且醫師說明都十分詳細，真的很方便。

另位年長男性腰部不適，由子女協助，掛腎臟內科醫師楊洵視訊門診。楊醫師透過影像詢問「哪側不舒服？」、「敲打才會痛嗎？」、「有沒有解尿困難？」最後建議安排進一步檢查以確認病因。病人原本十分擔心，經過醫師細心問診，安心不少。

醫師楊洵指出，防疫期間，簡單症狀處理靠問診就可以得到病人詳盡的記錄。如果常規拿藥就更方便，知道關鍵症狀有沒有變化，病人不跑醫院，大家保持距離，對病人與醫師都非常方便。

(中時 )