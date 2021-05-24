疫情全台延燒大家都不敢出門，吃飯多找外送員，台南市日前卻有名荷蘭籍男子叫外送卻填錯地址，導致姚姓女外送員找不到客人，男子還在門內對著外送員唱歌怒罵「你們台灣都是大青蛙，你是豬腦袋」姚女不甘受辱提告，警方依照公然污辱與妨害名譽函送台南地檢署。

台灣這波防疫期間，外送員成為民眾減少外出的使用對象，台南市卻有外送員因客戶填錯地址，浪費時間尋找，還遭客戶指責，當面怒罵。

有網友在臉書社團粉絲頁發文，台南市東區長榮路二段有女外送員因延誤送餐時間，被站在門內的外國客戶怒罵，還以唱歌方式罵人「大青蛙、大青蛙，你們台灣都是大青蛙，你是豬腦袋」。全遭錄影拍下，女外送員事後向警方提告。

網友看完影片大怒，甚至留言揪團要去「拜訪」，許多網友支持女外送員提告，「我要是外送員，東西就丟過去了」、「滾回你的國家，台灣不歡迎你」。

東寧派出所證實，荷蘭籍男子日前因為叫外送晚餐卻一時填錯送餐地址，導致外送員直到晚間8時才送達，他即隔著大門與女外送員對罵，警方23日約談男子到案，他解釋因為遲遲等不到餐點，一時氣憤才會措詞強硬，警方依照公然污辱與妨害名譽將全案函送台南地檢署。

(中時 )