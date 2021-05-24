行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌今日召開疫情會議，會中聽取各部會報告國內疫情狀況、財經局勢以及疫苗生產與採購進度，並針對疫情發展後續因應進行討論。是否延長3級警戒，將由疫情指揮中心會同專家小組意見評估。

今日除蘇貞昌、羅秉成出席外，還包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、國發會主委龔明鑫、行政院政務委員黃致達、經濟部長王美花、教育部長潘文忠、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集人張上淳、衛福部次長石崇良、疾管署署長周志浩、食藥署署長吳秀梅等人。

蘇貞昌強調，防疫政策具有全國一致性，請指揮中心於每日的全國疫情會議瞭解各地方政府需求，並統合協調相關防疫作為，避免地方政府與中央不同步調，無端造成困擾。

蘇貞昌表示，對於各地方疫情爆發的熱點區域，中央會支援地方相關必要資源，而地方政府也必須負責執行，持續擴充社區篩檢站等防疫量能。

蘇貞昌指出，有關國內現有疫苗，請指揮中心規劃第一線防疫人員以及相關必要人員優先施打。也請經濟部與廠商溝通，希能配合加速生產篩檢試劑。

蘇貞昌說，依照《傳染病防治法》第37條第3項明文規定，中央疫情指揮中心成立期間，各地方政府應依指揮官之指示辦理。因此請指揮中心持續於每日召開的全國疫情會議了解各地方政府之需求，由指揮中心綜合盤整並統一決策相關防疫作為，避免地方政府與中央不同步調，無端造成困擾。

蘇貞昌表示，全國3級警戒以及相關強化防疫作為是否需延長時間，由指揮中心視疫情發展狀況，並與教育部、經濟部、勞動部等相關部會盤點相關配套措施，並參考指揮中心專家小組之意見妥為評估。

(中時 )