去年疫情籠罩全球，澳門政府持續「現金分享計畫」，永久性居民每人將派發1萬澳門幣（約3.5萬台幣），非永久性居民每人6千澳門幣（約1.9萬台幣）。近日，澳門政府再發補貼，「澳門電子消費優惠計畫」6月1日起正式實施，部分成功登記的當地居民今日已可收到補貼，最快於6月1日起正式使用，澳門民眾可到澳門176個服務地點，領取5,000澳門元（約台幣1.7萬元）的啟動金，以及3,000澳門元的減免額。

根據計畫規定，澳門民眾選擇以「移動支付」領取補貼的當地居民，若在上周四前成功登記及核實資料，今早9時起會陸續收到由金融機構發出的到帳通知。至於選擇以「消費卡」領取補貼的市民，則可到澳門176個服務地點，領取5,000澳門元的啟動金，以及3,000澳門元的減免額。

據了解，「現金分享計畫」是2008年由時任澳門行政長官何厚鏵提出的，目的是分享經濟發展成果，抗擊通貨膨脹以及2008年金融危機的衝擊。2008年首次推行，累計發放14次，發放金額也有所提升。

(中時 )