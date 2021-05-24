蘋果（Apple）旗下串流音樂平台Apple Music將在6月升級HiFi音質以及杜比全景聲，到底哪一些蘋果設備可以真正聆聽到Apple Music無損音質，蘋果官網釋出說明文件進一步解答各方疑慮，iPhone、iPad、Mac、Apple TV以及HomePod使用者們一定要細細了解。

【iPhone、iPad、Mac】

根據蘋果官網說明，升級到iOS 14.6以及iPadOS 14.6的設備，以及升級到macOS 11.4以上的設備，將可支援聆聽Apple Music無損音質。需要搭配有線耳機等相關設備、或使用內建喇叭來聆聽；若要聆聽取樣率（sample rate）48 kHz 以上的音樂，需要外接數位類比轉換器（DAC）。

蘋果指出，若是搭配Lightning to 3.5mm 耳機轉接器，則iPhone將可支援聆聽24-bit/48 kHz的無損音樂。

【Apple TV 4K】

蘋果指出，若是將Apple TV以HDMI連接到AV接收器，升級到tvOS 11.4之後，可以聆聽無損音樂，但是無法支援取樣率高於48 kHz的Hi-Res（高解析格式）的無損音樂。

【HomePod 以及HomePod mini】

蘋果指出，當前的HomePod以及HomePod mini不支援無損音樂，因為是支援AAC藍牙解碼的音樂。但是預計在未來透過軟體更新支援無損音質的播放(註：HomePod以及HomePod mini預計將可在6月份率先支援Apple Music的杜比全景聲版本音樂）。

【AirPods系列耳機】

蘋果指出，AirPodsAirPods Pro AirPods Max以及Beats無線耳機，都是支援AAC藍牙解碼，而藍牙傳輸協議當前是不支援無損音樂。而AirPods Max可以外接Lightning to 3.5mm連接線，以有線方式使用（線材需要另購），蘋果指出AirPods Max可藉此與播放無損音樂以及Hi-Res音樂的設備連結，但是因為因為線材內部數位到類比的轉換緣故，不會是完全的無損音質。

根據蘋果說明，Apple Music預計6月升級HiFi音質，初期現有訂閱用戶不需要額外加價就可以體驗約2000萬首HiFi音質音樂（全曲庫7500萬首預計至年底前皆可升級），同時上線之際預計會有部分音樂支援杜比全景聲的空間音訊。而Apple Music平台的廣播節目、廣播直播（Live Radio）以及Apple Music 1、Apple Music Hits、Apple Music Country廣播節目，以及音樂錄影帶（music video）的音質不會是HiFi等級。

針對要下載聆聽HiFi音質Apple Music的朋友，只要先將Apple Music曲庫中已下載的音樂檔案刪除，再重新下載，就可下載到無損音質的版本。使用者可以針對不同的蘋果裝置，設定想要聆聽或是下載的無損音樂音質（16-bit/44.1 kHz (CD Quality) 至最高 24-bit/192 kHz）。

(科技)