根據TrendForce調查顯示，儘管中國大陸及歐洲市場的電視需求因傳統淡季而有所放緩，然受惠於美國政府今年3月祭出的民生紓困法案，其一次性支付1400美元給多數美國人。在宅經濟效應與紓困方案的刺激下，北美地區電視銷售創下同期最高紀錄，進而拉抬2021年第一季全球電視出貨量至4996萬台、季減24.2％、年增11.5％。
TrendForce進一步指出，其中海信（Hisense）積極布局海外市場，採用親民價格策略吸引消費者購買，不僅在第一季成功擠進北美第五大品牌的行列，市占率更首次突破一成，達11.1％，順勢推升其電視出貨量至419萬台、年增8.8％。
進入第二季，由於今年電視品牌面臨面板、整機相關零組料件交期延長，造成品牌和代工廠長短料情況嚴峻，間接拉長電視生產周期，進而使得部分出貨被遞延至第二季，預估第二季電視出貨量將因此推升至5238萬台、季增4.8％。
(旺報 )
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